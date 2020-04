Palermo. Scontro tra auto e ambulanza che sfonda una vetrina: 4 i feriti uno estratto dai vigili del fuoco

Nonostante siano pochi i mezzi in circolazione, un’auto si è scontrata con un’ambulanza che poi si è schiantata sulla vetrina di un negozio. Quattro i feriti di cui uno grave

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sera all’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura a Palermo. Secondo quanto al momento ricostruito, un’Alfa 156, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’ambulanza che a seguito del violento impatto ha sfondato la vetrina del negozio “Subdued”. Nello scontro quattro persone sono rimaste ferite, tra cui il conducente dell’ambulanza che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Sull’ambulanza non c’era nessun paziente.

Scattato l’allarme sono arrivati colleghi del 118 che hanno soccorso i quattro feriti, che sono stati trasportati negli ospedali Civico e Villa Sofia. Il più grave sarebbe il conducente dell’ambulanza che è stato intubato prima di effettuare la Tac, più lievi le ferite riportate da altri due sanitari e dall’automobilista.

Sul posto oltre al 118 e i vigili del fuoco, anche i carabinieri, le volanti di polizia, e gil agenti dell’Infortunistica.