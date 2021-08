Palma di Montechiaro. Cade dallo scooter su un tondino di ferro che lo infilza: perde la vita un 14enne

Un tragico incidente stradale a causa del quale un ragazzo di appena 14 anni ha perso la vita nell’agrigentino

È accaduto intorno le 22 di ieri sera nella zona di Marina di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. A perdere la vita è stato Calogero Cammalleri, un ragazzino appena di 14 anni. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava a bordo del suo scooter, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed caduto, nel toccare l’asfalto, sarebbe stato trafitto da un tondino di ferro.

Sul posto dal vicino Villaggio Mosè è arrivata l’ambulanza Gise 118 con gli operatori che hanno tagliato con una pinza il tondino di ferro dalla base, liberando il 14enne che è stato trasportato in ambulanza, ancora cosciente, all’ospedale San Giacomo d’Altopassodi Licata, dove purtroppo, poco dopo l’arrivo è deceduto.

la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente stradale.