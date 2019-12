Pergusa. Ieri premiazione dei Grand Prix di Corsa regionali e delle Maratonine 2019: ecco i saccensi premiati

Premi per tutti a Pergusa, ieri con la tradizionale premiazione dei Grand Prix di Corsa 2 i circuiti regionali con le gare dei 10km e delle Maratonine 2019

Insieme atleti e familiari per un momento di festa e di aggregazione. L’evento, diviso in due momenti: nel primo la cerimonia di premiazione, il secondo prettamente conviviale con il pranzo. Ricca la premiazione , un podio affollato con tantissimi atleti che hanno ricevuto i premi per un anno di corse, premiati gli atleti, uomini e donne, per categoria che si sono meglio classificati nel GP Sicilia 2019, così come le società; immancabile la consegna del premio “fedeltà” a chi ha partecipato a tutto il GP di corsa e maratonine.

In premiazione anche i Superfedelissimi, coloro che hanno partecipato a tutte le gare di corsa su strada (11) e maratonine (8). Tra i “superfedelissimi” un saccense VITO BONO della marathon Club Sciacca un vero e proprio stakanovista della corsa, premiato per la sua assiduità nella partecipazione a tutte le 19 gare nei due campionati podistici in totale fra i migliaia di corridori che hanno attraversato la nostra regione solo 14 i superfedelissimi e il runner saccense fra questi.-







Undici le prove del GP di corsa, mentre quelle di maratonina sono state otto. In tutto invece i premiati tra fedelissimi e superfedelissimi sono stati 74. Tanti saccensi appartenenti alle tre società di atletica che operano in città, Tartaruga, Agatocle e Marathon fra i premiati

I SACCENSI PREMIATI:

25° Grand prix di corsa gare 10km circuito Bronze:

Alberto Fieramosca è il campione regionale che ha vinto la categoria di appartenenza , il presidente della marathon club Sciacca primo nella categoria SM45, il più forte podista indiscusso di questa categoria in ambito regionale. Tra i piazzati, nono posto per Vito Bono nella SM 50.

Premiati come fedelissimi: Vito Bono, Martino Scandaglia e Pippo Turturici tutti della marathon club sciacca.

18° Grand prix di maratonine:

Michele Guzzardo della marathon club sciacca secondo di categoria SM50 e Rosaria Chiaramonte tesserata per l’Agatocle che si è piazzata anche lei al secondo posto ma nella SF60. Sesto nella categoria SM35 Ivano Nicolosi della marathon club Sciacca.

Premiati come fedelissimi delle mezze maratone Carlo Verde dell’Agatocle e Giuseppe Livio della Tartaruga quest’ultimo per il terzo anno consecutivo si aggiudica l’ambito riconoscimento.

Con le premiazioni si chiude dunque il sipario sul 25° GP di corsa e sul 18° GP di mezza maratone, ma la stagione 2020 pronta a ripartire. La prima gara di corsa su strada del GP di corsa è prevista proprio il 2 febbraio a Sciacca con la prima edizione del “Trofeo Maria Santissima del Soccorso – Memorial Accursio Giarratano”, gara di 10km sul fronte/mare della città marinara, coinvolto il borgo dello Stazzone e la zona portuale, con un circuito di 2,5 km che si ripeterà per 4 volte. Si attendono tanti podisti. La gara saccense inserita nel calendario nazionale della federazione italiana di atletica leggera. 11 le gare previste del grand prix regionale di corsa su strada e si partirà proprio con la prima tappa da Sciacca. Mentre il 19° Grand Prix regionale di mezze maratone prevede 8 gare e si alzerà il sipario la settimana successiva alla gara saccense, la domenica del 9 Febbraio nella provincia di messina a Sant’Agata di Militello con la settima edizione della Maratonina dei Nebrodi.