Petrosino (TP). Si tuffa in mare, poi un malore: 22enne muore annegato

Giovane si tuffa in mare e muore annegato. Forse un malore la causa del decesso

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio ieri nel mare di Petrosino, cittadina del trapanese. La vittima è un 22enne di origine tunisina. Secondo quanto ricostruito, il giovane dopo una giornata di lavoro è andato al mare con un amico, poi si è tuffato per fare un bagno. Poco dopo però, alcune persone si sono accorte che il corpo aveva iniziato a galleggiare come se il giovane fosse privo di sensi ed hanno chiamato i soccorsi.

I militari della Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e altre forze dell’ordine, hanno iniziato le ricerche che sono andate avanti per ore, anche col buio aiutandosi con la scarsa luce artificiale. Poi in tarda serata il corpo del 22enne ormai senza vita è stato recuperato in mare, tra la zona del Biscione e Sibiliana. Adesso andranno accertate le cause della morte che potrebbe essere legata a un malore.