Peugeot in contromano si scontra con un Suv Maserati: due 19enni muoiono sul colpo, tre persone rimaste ferite

Tragico incidente nella notte: due ragazzi di 19 anni sono morti in uno scontro frontale tra due vetture e tre persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle 3:30, all’altezza del civico 22 di via Vesalio a Cagliari. Le vittime sono Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi 19enni che viaggiavano sui sedili anteriori di una Peugeot 207, con un 18enne sul sedile posteriore, rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, Frau era al volante della Pegeout 207 e stava percorrendo la via in contromano, quando si è scontrato frontalmente con un suv Maserati guidato dal quarantaquattrenne Alessandro Manunza. L’impatto le due vetture è stato violentissimo e Frau è morto sul colpo, mentre Cubeddu e l’altro 18enne sono rimasti gravemente feriti. Anche il conducente della Maserati e un amico che era seduto accanto sono rimasti feriti, ma non gravemente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto operare alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli al personale medico del 118, che nulla hanno potuto fare per Frau, mentre Cubeddu è stato trasportato all’ospedale di Brotzu, dove poche ore dopo l’arrivo è deceduto. In Ospedale anche il 18 enne che era sulla Peugeot ricoverato al Policlinico di Monserrato e di due occupanti della Maserati, ricoverati all’ospedale di Brotzu. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Le vetture sono state messe poste sotto sequestro.