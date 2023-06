Piacenza. Campionati Italiani a Squadre sciabola: la Mazarese conquista due promozioni ed una sorprendente salvezza

Campionati italiani di serie la sciabola femminile Mazarese e’ campione d’ Italia e torna prepotentemente in ‘’serie A’’ – argento e promozione in ‘’serie A’’ per la sciabola maschile del Campobello scherma – salvezza e ‘’serie “’’ mantenuta per la sciabola maschile del CS Mazarese

La Società Mazarese, torna dai Campionati Italiani a Squadre di Piacenza con un clamoroso bottino consistente in due promozioni ed una sorprendente salvezza.

Di certo spicca il Titolo di Campioni D’Italia di ‘’Serie B1’’ e relativa promozione in ‘’Serie A’’ della Squadra di Sciabola Femminile.

Dopo l’amara retrocessione per non aver potuto partecipare la scorsa stagione al Campionato di ‘’Serie A2’’ per infortuni, la compagine mazarese accompagnata dal Maestro Giuseppe Pugliese si presentava alla prestigiosa kermesse schermistica, agguerrita e con la volontà di tornare nella massima serie.

Il quartetto mazarese, composto da Diletta Andaloro, Sara Arena e Simona Nicastro, chiudeva la fase ai gironi senza sconfitte e piazzandosi come testa di serie nel tabellone di eliminazione diretta. Nella fase ad eliminazione diretta, ha poi superato nei quarti di finale la squadra Veronese della Fondazione Bentegodi con il punteggio di 45/16 accedendo alle final four dove c’erano in paio i tre posti per la massima serie.

In semifinale, vittoria contro la squadra della Scherma Trani con il punteggio di 45/22 ed in finale, un ottima prestazione contro la Virtus Scherma Roma Lame Tricolori superata con il punteggio di 45/33, proclama definitivamente le atlete mazaresi Campionesse D’Italia di ‘’Serie B1’’ e promozione in ‘’Serie A’’’.