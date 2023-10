Premierato, c’è l’accordo nella maggioranza: invariati i poteri del Presidente della Repubblica e stop ai nuovi senatori a vita

Il Ddl costituzionale sul premeriato ha avuto l’ok da parte della maggioranza e venerdì sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nel testo anche lo stop alla nomina dei senatori a vita

È terminata a palazzo Chigi anche la seconda riunione di maggioranza organizzata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sul tema delle riforme istituzionali per l’introduzione del premierato. Secondo le notizie filtrate da fonti di governo, i leader delle varie forze politiche avrebbero trovato l’accordo. Il testo prevede che non vengano toccati i poteri del presidente della Repubblica e lo stop dell’istituto della nomina di altri senatori a vita da parte del presidente della Repubblica. La figura del senatore a vita rimarrà solo per gli ex presidenti della Repubblica. Gli attuali senatori a vita di nomina quirinalizia dovrebbero rimanere in carica fino alla fine del loro mandato.