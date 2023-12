Secondo il leader russo molti stati europei prendono molte decisioni a proprio danno non facendo l’interesse dei propri cittadini, come i collaborazionisti dei nazisti durante la seconda guerra mondiale

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno perso la loro indipendenza e prendono decisioni dannose per i loro interessi nazionali. Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda della TASS.

“Il fatto è che i paesi europei hanno perso in larga misura la loro sovranità. Lo vediamo; prendono molte decisioni a proprio danno, ma lo fanno comunque”. Putin ha sottolineato che “molti politici europei si comportano esteriormente come il generale Charles de Gaulle, che ha combattuto per gli interessi della Francia con la forza delle armi, raccogliendo tutto ciò che i francesi avevano per resistere agli occupanti, ma in realtà agiscono come il maresciallo Philippe Petain, che, sebbene fosse un eroe della prima guerra mondiale, fu collaboratore durante la seconda guerra mondiale e si sottomise alla volontà degli occupanti”.

“In Europa, quasi tutti si comportano così. Fatta eccezione per una manciata di persone: c’è il primo ministro slovacco Robert Fico, che è venuto alla ribalta dopo la sua recente elezione; c’è il primo ministro Viktor Orban in Ungheria. Ho detto molte volte che queste persone non sono politici filo-russi; sono pro-nazionali, proteggono gli interessi dei propri popoli; ma non ci sono altre figure politiche simili in Europa”.