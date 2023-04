Putin: “Relazioni tra Russia e USA in profonda crisi, Washington ha sostenuto colpo di stato a Kiev nel 2014”

Putin all’ambasciatore USA: “Avete sostenuto colpo di stato a Kiev nel 2014 e le rivoluzioni colorate, abbiamo approcci diversi sulla formazione dell’ordine mondiale”

“Le relazioni tra Russia e Stati Uniti, da cui dipendono direttamente la sicurezza e la stabilità globali, sono purtroppo in profonda crisi. Essa si basa su approcci fondamentalmente diversi alla formazione dell’ordine mondiale moderno”.

Lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi all’ambasciatrice americana a Mosca, Lynne Tracy, durante la cerimonia per la presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori al Cremlino.

“Signora Ambasciatore, non voglio rompere la bella atmosfera della presentazione delle credenziali e so che lei potrebbe non essere d’accordo con la mia opinione, ma oggi non posso fare a meno di dire che l’uso di strumenti come il sostegno alle cosiddette rivoluzioni colorate nella politica estera degli Stati Uniti, il sostegno al colpo di Stato a Kiev nel 2014, ha portato in ultima analisi all’attuale crisi ucraina e ha ulteriormente contribuito al deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Russia”.

Putin tuttavia ha lasciato una “porta aperta” alla diplomazia: “siamo sempre stati favorevoli a costruire le relazioni russo-americane esclusivamente sui principi di uguaglianza, rispetto della sovranità e degli interessi reciproci e non interferenza negli affari interni. Continueremo ad essere guidati da questo principio”.