 Ragusa, 249° Anniversario della fondazione Guardia Finanza: bilancio operativo dal 1.1. 2022 al 31.5.2023

La Guardia di Finanza di Ragusa celebra oggi il 249° anniversario di fondazione del Corpo



Nel 2022 e nei primi 5 mesi del 2023, le Fiamme Gialle iblee hanno eseguito 1068 interventi ispettivi e 346 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di accertare frodi per oltre 119 milioni di euro. L’ammontare dei crediti inesistenti sequestrati è pari a 105 milioni. Sono stati denunciati, nello specifico settore, 17 soggetti, di cui 3 tratti in arresto.

Non meno significativo è l’impegno del Corpo nel contrasto all’economia sommersa, testimoniato dall’individuazione di 17 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali). Inoltre, sono stati verbalizzati 27 datori di lavoro, di cui 3 denunciati per caporalato, per aver impiegato 66 lavoratori in “nero” o irregolari.

Denunciati 51 soggetti per reati tributari, la maggior parte dei quali per i più gravi illeciti come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta e l’occultamento di documentazione contabile.

Sono state, altresì, avanzate proposte di sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie nei confronti dei responsabili di frodi fiscali per oltre 2.650.000 euro.

Nel settore delle accise e a tutela del mercato dei carburanti sono stati effettuati 21 interventi.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L'attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell'Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.