Ragusa. Colto da malore improvviso muore a 36 anni Fabrizio Occhipinti: lascia la moglie e un figlioletto

Ragusa sotto choc per la morte improvvisa di un giovane vigile del fuoco strappato alla vita a soli 36 anni da un malore improvviso

La tragedia si è verificata sabato scorso, 13 gennaio. Fabrizio Occhipinti, vigile del fuoco 36enne, conosciuto anche per l’impresa familiare delle scacce “Ragusane”, viveva a Marina di Ragusa. Il giovane è morto improvvisamente colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Fabrizio era molto conosciuto nella cittadina, il padre di gestisce un bar nelle vicinanze della fermata degli autobus in via Zama e non appena la notizia di è diffusa, sui social sono stati postati numerosi i messaggi di cordoglio. Fabrizio lascia la moglie, il figlioletto e il genitori. I funerali si sono stati celebrati alle 10 di ieri, domenica 14, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa .