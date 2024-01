Usa. Segretario Difesa Austin dimesso dall’ospedale dopo un intervento per un cancro alla prostata

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin è stato dimesso oggi dal l’ospedale militare Walter Reed dopo più di due settimane di ricovero

Lo dichiara il Pentagono come riporta la NBC. “Sono grato per le eccellenti cure che ho ricevuto al Walter Reed National Military Medical Center e desidero ringraziare gli eccezionali medici e il personale infermieristico per la loro professionalità e il loro eccellente supporto”, ha affermato Lloyd Austin in una nota. “Ora, mentre continuo a riprendermi e a svolgere i miei compiti da casa, non vedo l’ora di riprendermi completamente e di tornare il più rapidamente possibile al Pentagono”, ha aggiunto.

Austin era ricoverato in ospedale dal 1° gennaio per complicazioni derivanti dal trattamento per il cancro alla prostata. Il segretario alla Difesa e il suo staff hanno aspettato alcuni giorni prima di informare la Casa Bianca, gli alti funzionari della sicurezza nazionale e persino alcuni funzionari di alto rango del Pentagono del ricovero in ospedale.

Il dottor John Maddox e il dottor Gregory Chesnut che si sono occupati delle cure di Austin hanno dichiarato che “ha fatto progressi bene” e che “le sue forze si stanno riprendendo”.

I due medici di Walter Reed hanno aggiunto che il paziente “È stato sottoposto a una serie di esami e valutazioni mediche e ha ricevuto cure non chirurgiche durante la sua degenza per soddisfare le sue esigenze mediche, inclusa la risoluzione di alcuni dolori persistenti alle gambe. È stato dimesso a casa con terapia fisica programmata e follow-up regolare. Si attende il Segretario per ottenere un recupero completo”.