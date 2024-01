Hamas pubblica nuovo video con 2 cadaveri dei tre ostaggi: “uccisi dai bombardamenti”. L’Idf : “non siamo stati noi”

Hamas pubblica un nuovo video con i cadaveri di Yossi Sharabi e Itay Svirsky, due dei tre ostaggi del video diffuso da Hamas ieri sera

Lo fa intendere un nuovo filmato pubblicato in serata di oggi da Hamas. Nel nuovo video – che in Israele non è stato pubblicato – Noa Argamani, la ragazza rapita che compariva nel primo messaggio video di ieri, si vedono le immagini dei due ostaggi uomini privi di vita. Secondo il racconto di Argamani, che non è stato possibile verificare, i due “sono stati uccisi in due bombardamenti israeliani separati”.

L’Idf poco dopo ha smentito di avere ucciso gli ostaggi: “Smentiamo formalmente le bugie di Hamas secondo cui gli ostaggi sarebbero stati uccisi in seguito ai nostri attacchi”, ma “sappiamo che abbiamo preso di mira e distrutto le infrastrutture dei terroristi situate vicino al luogo in cui erano detenuti”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, commentando il video diffuso dalle Brigate al-Qassam in cui si annuncia la morte di due ostaggi a causa dei raid israeliani su Gaza.

“Abbiamo informato le famiglie della nostra profonda preoccupazione per la sorte di Itay Sabirsky e di un altro ostaggio. Potrebbero essere morti”, ha aggiunto il portavoce.

Il ministro della difesa Yoav Gallant dopo l’ultimo video diffuso da Hamas con i corpi di due rapiti ha detto che “Hamas esercita una tortura psicologica sulle famiglie degli ostaggi” ed ha aggiunto che “L’esercito è in contatto costante con le famiglie e inoltra loro informazioni verificate”. L’esercito – ha spiegato – “fornirà ulteriori dettagli in seguito”. “Se dovesse cessare – ha concluso – la pressione militare sul terreno, il destino degli ostaggi resterebbe incerto per anni”.