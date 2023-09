Ragusa. Inaugurata  la 48esima edizione della #FAMRagusa, la Fiera Agroalimentare Mediterranea 

Questa mattina con il classico taglio del nastro, è stata aperta ufficialmente la 48esima edizione della #FAMRagusa, la Fiera Agroalimentare Mediterranea

La fiera ubicata al Foro Boario del capoluogo ibleo, resterà aperta fino a domenica 1°ottobre ed accoglierà le migliaia di visitatori che potranno gustarsi il programma ricchissimo di mostre genealogiche, concorsi e spettacoli equestri, oltre ai ben 350 capi di bestiame in esposizione quest’anno.

All’inaugurazione erano presenti il dottor Massimiliano Branca Vicario dell’Assessorato alle Attività Produttive, il Prefetto Giuseppe Ranieri, il Questore Vincenzo Trombatore, il Sindaco Peppe Cassì, l’Assessore allo Sviluppo Economico e alle Politiche Agroalimentari Giorgio Massari, per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia la dottoressa Giovanna Licitra che ha portato i saluti del commissario straordinario Antonino Belcuore, Carlo Sinatra dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Calogero Fasulo Direttore Prov. Coldiretti Ragusa-Siracusa, Gianni Campo Presidente Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa, Salvatore Battaglia, responsabile organizzativo della FAM, i deputati regionali Stefania Campo, Giorgio Assenza e Nello Dipasquale. Presenti anche il sindaco di Modica Maria Monisteri e il vice sindaco di Comiso Giuseppe Alfano.

Al via dunque a un intenso fine settimana, un’occasione per scoprire le radici e le tradizioni della Sicilia, unendo passato e futuro dell’agricoltura e della zootecnia in un unico affascinante viaggio. L’accesso alla #FAM2023 è gratuito!

di Salvo Bracchitta