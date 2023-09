Russia domani celebra giornata della riunificazione di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk  

Mosca va avanti con il suo programma e domani celebra la giornata della riunificazione delle regioni ormai ex ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk

Il presidente russo, Vladimir Putin, domani in occasione della ‘Giornata della Riunificazione”, in cui in Russia si celebra l’annessione dei territori dei quattro oblast meridionali e orientali dell’Ucraina (Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk) publicherà un videomessaggio.

Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che Putin si congratulerà con i russi.Il 30 settembre di un anno fa Putin firmò l’annessione alla Russia di questi territori a seguito di referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale.