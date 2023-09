Bomba d’acqua a New York: città sott’acqua, dichiarato lo stato d’emergenza

New York investita da un potente temporale che ha costretto la chiusura di parti della metropolitana. Molte strade e autostrade sono allagate , interrotto l’accesso ad almeno un terminal dell’aeroporto LaGuardia

La Grande mela in ginocchio come non si vedeva da tempo, a causa delle potenti precipitazioni, la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza a New York, Long Island e nella valle dell’Hudson: “Si tratta di una tempesta pericolosa per la vita”, ha detto la governatrice Hochul in un’intervista alla stazione televisiva NY1 parlando delle “prossime 20 ore” come periodo di massima allerta.