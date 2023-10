Ragusa. Scontro frontale tra due auto sulla sp 85: muore una donna 67enne, 3 i feriti tra cui una bambina di 10 anni

Tragico incidente nel di ieri pomeriggio in provincia di Ragusa. una donna di 67 anni è deceduta e tre persone sono rimaste ferite tra cui una bambina di 10 anni

È accaduto intorno alle 18 di ieri all’altezza del chilometro 2,6 della strada proviniciale 85 che collega Santa Croce Camerina a Scoglitti. La vittima è una donna di 67anni di origine albanese, ma residente a Santa Croce Camerina. Secondo quanto ricostruito, una Toyota Yaris e una Fita 500L che viaggiavano in direzione opposte, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Nel violentissimo impatto una donna di 67 anni è deceduta sul colpo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco oltre a di verse ambulanze. Gli uomini dell 118 purtroppo non hanno potuto fare nulla per la donna ed hanno soccorso gli altri tre occupanti delle due vetture, tra cui una bambina di 10 anni, sono stati trasferiti nell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.