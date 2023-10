Nato “infastidita” dal faccia a faccia tra Putin e Orban che ha definito la guerra in Ucraina “operazione militare”

Gli ambasciatori dei Paesi membri della Nato e della Svezia in Ungheria si sono incontrati a Budapest per discutere del bilaterale che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Pechino, a margine del forum One Belt, One Road, tra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo, Vladimir Putin

Lo scrive Free Europe riportando il commento dell’ambasciatore americano a Budapest, David Pressman. “Siamo tutti preoccupati che il primo ministro ungherese abbia incontrato il presidente Putin mentre la Russia è in guerra con l’Ucraina come aggressore” ha dichiarato il diplomatico Usa alla testata. “Se abbiamo legittime preoccupazioni in materia di sicurezza, ci aspettiamo che vengano prese sul serio”, ha aggiunto. Il diplomatico americano ha inoltre definito “preoccupante” anche il linguaggio utilizzato dal primo ministro per descrivere la guerra in Ucraina. Durante il faccia a faccia con Putin, Orban ha parlato di “operazione militare”, usando l’espressione ‘operazione speciale’ impiegata dal Cremlino per indicare l’invasione russa contro l’Ucraina.