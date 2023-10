Ucraina. La Russia amplia l’uso dei micidiali delfini militari ammaestrati in un secondo porto in Crimea

La marina russa ha ampliato l’uso di delfini ammaestrati a difesa della Crimea Annessa. Un nuovo dispiegamento di delfini è stato segnalato nella base navale di Novoozerne, 90 km a nord del porto di Sebastopoli, dove sono già stati dispiegati questi mammiferi marini

Lo scrive Naval news, la rivista ufficiale della Royal navy britannica, spiegando che una volta addestrati, i delfini sono considerati molto efficaci contro le incursioni subacquee. Nessun umano infatti , qualsiasi sia il suo equipaggiamento da sub, può competere con loro nel nuoto, né avere le stesse capacità di orientamento sotto acqua date dal loro sonar naturale.

I delfini – aggiunge Naval news – possono pattugliare la costa per impedire ai sub avversari di piazzare mine, di condurre missioni di sbarco o ricognizione. Quando i delfini individuano i sub avversari possono allertare i loro addestratori russi e sono anche in grado di uccidere gli intrusi.