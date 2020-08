Ragusa. VI giorno della novena in onore a San Giovanni Battista presieduta da don Paolo La Terra

I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista sono arrivati al VI giorno della novena



Nella giornata di oggi 25 agosto la Santa Messa è stata presieduta da don Paolo La Terra, alla fine della quale il parroco di San Giovanni Battista ha ringraziato i presenti con un lungo applauso.

Domani 26 alle ore 19 presiede don P. Floridia, parroco del Duomo San Giorgio Martire.

Giorno 27 presiede don G. Alessi della Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso.

Giorno 28:Presiede don S. Converso della Basilica San Giovanni Battista di Vittoria.

Vi sara un’altra Messa alle ore 20:30 presieduta da don G. Cabibbo rettore di San Michele e vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista.

Si ricorda per via del Covid 19, i posti in Cattedrale sono 176.

Si consiglia di venire 15 minuti prima della funzione religiosa.

Al raggiungimento del numero “176 posti”, come recita il decreto del vescovo Cuttitta, si procederà alla chiusura delle porte.

Foto di Salvo Bracchitta.