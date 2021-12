Ravanusa. Trovati i corpi degli ultimi due dispersi: sono padre e figlio, erano nel garage della palazzina crollata

Termina la ricerca dei dispersi a Ravanusa, i vigili del fuoco hanno trovato gli ultimi due corpi: si tratta di Calogero e Giuseppe, padre e figlio. Erano rimasti sepolti dalle macerie nel garage della palazzina crollata

Il bilancio finale della tragedia di Ravanusa è di nove morti e due sopravvissuti, oltre al piccolo Samuele, ancora in grembo alla mamma che sarebbe dovuto nascere nei prossimi giorni. Giuseppe Carmina, l’ultimo corpo ad essere ritrovato poche ore fa dai vigili del fuoco, era poco distante a quello del padre Calogero, entrambi rimasti sepolti sotto le macerie del garage di una delle palazzine crollate.

Adesso si dovrà passare alla seconda fase che prevede l’indagine su quanto accaduto per accertare se ci sono state responsabilità.

Dopo Ravanusa, anche ad Agrigento il sindaco Francesco Miccichè ha proclamato il lutto cittadino, in memoria delle vittime e domani saranno spente tutte le luminarie e bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. Inoltre le attività produttive cittadine non accenderanno gli addobbi natalizi e in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, sarà osservato,un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.