Reuters: “La Germania ritira il piano per 2% spesa militare annuale”. Critiche della Nato

Il governo tedesco si è ritirato da un piano per impegnarsi legalmente a raggiungere l’obiettivo di spesa militare della Nato del 2% su base annua

Lo riporta Reuters sul proprio sito web, citando una fonte governativa di Berlino. Una clausola in merito alla questione all’interno di una bozza della legge sul finanziamento del bilancio approvata oggi dal gabinetto del cancelliere Olaf Scholz è stata cancellata con breve preavviso, ha detto la fonte. Così facendo, Berlino manterrà il suo attuale impegno di raggiungere l’obiettivo del 2% in media su un periodo di cinque anni.

Gli alleati della Nato hanno criticato duramente Berlino in passato per non aver speso annualmente il 2% del suo prodotto interno lordo in difesa. Non è chiaro se Berlino manterrà le spese militari oltre questa soglia una volta esaurito un fondo speciale di 100 miliardi di euro per riportare la Bundeswehr allo standard.