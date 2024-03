Ribera. A fuoco l’ospedale Fratelli Parlapiano: un paziente di 53 anni muore carbonizzato

Un incendio ha coinvolto i reparti di Medicina e Cardiologia dell’ospedale dio Ribera, un paziente è morto carbonizzato e un’ala del nosocomio è inagibile

La vittima è Costica Brustureanu, di 53 anni, di nazionalità rumena ma residente a Canicattì. Secondo quanto al momento ricostruito, ad innescare le fiamme sarebbe stata una sigaretta che la vittima teneva accesa mentre stava eseguendo una seduta di ossigenoterapia. L’uomo, sempre secondo le prime notizie trapelate, ma ancora da confermate, , si sarebbe tolto la mascherina e avrebbe acceso la sigaretta che a contatto con l’ossigeno erogato della macchina ha provocato l’esplosione . Saranno le ulteriori verifiche a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma per il 53enne non hanno potuto fare nulla, mentre le forze dell’ordine hanno evacuato pazienti e personale sanitario. Cinque pazienti ricoverati nel reparto di Medicina sono stati già trasferiti in un’altra ala della struttura sanitaria.

Le indagini sono condotte dalla ala operativa della questura di Agrigento, coordinata dal vice questore Francesco Sammartino. Un’ala dell’ospedale è stata dichiarata inagibile.