Ribera, ospedale. L’On. Mangiacavallo ai consiglieri comunali: “fate solo mera speculazione politica a fini elettorali”

L’on. Matteo Mangiacavallo risponde alle accuse dei venti consiglieri comunali di Ribera, riguardo le dichiarazioni sull’ospedale F.lli Parlapiano

“Vengo a conoscenza stamattina, dagli organi di informazione, di una nota “dei venti consiglieri comunali” di Ribera in cui si dice che le dichiarazioni, rese alla stampa nella giornata di ieri dal sottoscritto sarebbero state “improvvide e superficiali”, oltre che “gravemente inesatte” e avrebbero avuto “un contenuto destabilizzante e fuorviante che rischia di compromettere lo sforzo di quanti cercano di rafforzare la risposta sanitaria in un momento storico particolarmente difficile”.

Scrive in una nota l’on. Mangiacavallo e poi aggiunge: “Prendo atto con amarezza e, più in generale, che, nonostante il periodo fortemente drammatico e critico per la nostra Nazione e per il nostro territorio, in cui siamo impegnati a fronteggiare un’emergenza sociale e sanitaria senza precedenti, c’è ancora qualcuno che trova il tempo per sfruttare ogni singola occasione per farne mera speculazione politica a fini elettorali e non. Ma di questo, chi come noi, ricopre un ruolo pubblico, deve risponderne alla propria coscienza e a tutti i cittadini che rappresenta. La mia coscienza è sicuramente a posto se devo confrontarmi con qualsiasi soggetto politico che voglia mettere in discussione l’impegno che ho profuso per l’Ospedale di Ribera, per il quale, fino ad oggi, sono stato sempre in prima fila, in tutte le sedi, con tutti i mezzi a mia disposizione e verso tutti gli interlocutori istituzionali possibili”.

Ai venti consiglieri di Ribera – conclude il pentastellato – non rispondo perché in un momento così delicato per tutti le polemiche non servono a nessuno, serve il silenzio e serve remare tutti nella stessa direzione per superarlo prima possibile. Giro loro però, a mezzo stampa, la nota che ho inoltrato ieri al commissario ad acta Alberto Firenze, appena insediato, con l’invito di leggerla e fare le opportune riflessioni.”

QUI’ LA NOTA DI MANGIACAVALLO AL COMMISSARIO AD ACTA FIRENZE