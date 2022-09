“Ci sono molti mercenari provenienti da Stati Uniti, Polonia, Francia, Germania, Paesi Bassi e altri paesi che stanno combattendo a fianco delle forze armate ucraine nella regione di Kherson”. Lo ha detto oggi alla russa TASS il vice capo dell’amministrazione militare-civile filorussa della regione, Kirill Stremousov.

Il funzionario filorusso ha sottolineato che le forze ucraine attualmente sono più numerose delle forze russe e filorusse nelle regioni di Kherson e Zaporozhye. “Tuttavia, si tratta per lo più di persone non addestrate, mentre abbiamo una seria linea di difesa per quanto riguarda la regione di Kherson. Tutto funziona abbastanza bene anche nella regione di Zaporozhye”, ha osservato Stremousov, che ha sottolineato come, in confronto, l’esercito russo si maggiormente preparato. La scorsa notte infatti, le truppe ucraine hanno tentato offensive vicino agli insediamenti di Davydov Brod e Kiselevka, ma i loro attacchi sono stati respinti dalle forze alleate alla Russia che nella regione di Kherson – e non solo – hanno in programma di indire un referendum per l’annessione alla Federazione Russa.