Russi distruggono  blindati ucraini che vanno a fuoco e dai quali partono  “involontariamente” i missili 

La controffensiva ucraina non sta andando bene e questo ennesimo video lo dimostra

Il video mostra un combattimento nella zona di Orekhiv, uno dei punti caldi dove le truppe di Kiev tentano di sfondare le difese dell’esercito russo. Ma l’offensiva non si mette bene e alcuni blindati ucraini vengono colpiti dall’artiglieria russa e inevitabilmente si incendiano. In uno di questi, un semovente contraereo americano chiamato Avenger, che dispone di missili Stinger e mitragliere a tiro rapido, che viene usato per abbattere droni ed elicotteri, dando copertura alle colonne d’attacco, le fiamme provocano il lancio degli Stinger che finiscono a casaccio sul terreno, non si sa se colpendo lo stesso esercito ucraino.