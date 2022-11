Russia e Iran discutono della situazione di Libia, Siria e Yemen: “Rafforzare cooperazione”

Non è una novità che Mosca e Teheran siano vicine, soprattutto ultimamente. Oggi arriva ala notizia dall’agenzia iraniana Fars che la situazione in Libia, Siria e Yemen è stata al centro di un incontro tra il consigliere del ministro degli Esteri iraniano per gli affari politici speciali Ali Asghar Khaji e il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana, il politico iraniano ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Mosca e Teheran. Entrambe le parti hanno anche sostenuto l’integrità territoriale della Libia e dello Yemen e hanno chiesto che la risoluzione dei problemi interni di questi paesi avvenga senza interferenze straniere.