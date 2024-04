Russia. La Kalashnikov ha presentato un nuovo drone da guerra: Ecco lo SKAT 350 M – VIDEO

Il nuovo drone avrà portata di 100 km e servirà prevalentemente per attività di ricognizione

L’industria bellica russa continua a puntare sui droni, sturmenti rivelatisi indispensabili nella guerra d’Ucraina. L’ultimo UAV presentato è dell’azienda Kalashnikov – quella dei famosissimi fucili d’assalto AK – che ha presentato per la prima volta alla fiera Expotechnoguard di San Pietroburgo il drone Skat 350 M.

Il drone è progettato per compiti di ricognizione con capacità di ripresa aerea anche in notturno. L’apertura alare del velivolo senza pilota è di 3,2 metri per un peso al decollo di appena 15kg. Lo SKAT 350 M può volare fino a 6 ore, raggiungere velocità da 72 a 120 km/h e la portata del collegamento radio è di massimo 100 km, con una capacità di volo ad altitudini comprese tra 300 e 2000 metri.

Lo SKAT 350M è uno sviluppo dell’UAV Supercam 350, che ha dimostrato una buona affidabilità in Ucraina per le forze russe, lavorando in coordinazione con i droni-kamikaze “Lancet”. Lo stesso SKAT 350M inoltre risulta già in servizio con le unità della Guardia russa che partecipano all’operazione speciale ucraina. Secondo Mosca il drone avrebbe già dimostrato la sua efficacia rivelando la posizione di uno degli RM-70 Vampire delle forze armate ucraine, che partecipava al bombardamento di Belgorod e che sarebbe stato poi distrutto.