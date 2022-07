Salemi (TP). Negozio ferramenta esplode improvvisamente: salvi gli anziani che si trovavano al 2° piano dell’immobile

Un negozio ferramenta al cui interno erano custodite alcune bombole di gas, è esploso improvvisamente: per fortuna all’interno non c’era nessuno

È accaduto questo pomeriggio in via Mazara a Salemi. Tanta paura per l’esplosione nel negozio di ferramenta “Fare facile”, nel cui cortile esterno c’erano alcune bombole di gas che a contatto con le fiamme sono esplose, poi il fuoco si è propagato ed ha distrutto l’intero immobile che al secondo piano ospita una struttura per persone della terza età.

Sul posto sono intervenuti dieci mezzi dei vigili del fuoco, oltre a volontari della protezione civile, vigili urbani, forestali che hanno provveduto ognuno per le proprie competenze a spegnere l’incendio e ad evacuare gli otto anziani del secondo piano, tutti fortunatamente illesi. Inoltre per precauzione 10 palazzine dell’area intorno al luogo dell’incendio sono state evacuate.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato mezzi dai distaccamenti di Castelvetrano, Mazara del Vallo, dal distaccamento volontari di Salemi e dallo stesso Comando di Trapani. Sono 30, al momento, gli uomini impegnati nelle operazioni.

“Li ho visti uno a uno e stanno tutti bene – ha detto il sindaco Domenico Venuti, riferendosi agli anziani – ci siamo già attivati per trovare una sistemazione provvisoria nelle strutture ricettive della città, seppur con difficoltà visto che sono piene di turisti”.