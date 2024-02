Salvini su morte Navalny: “Capisco la posizione della moglie, ma chiarezza la faranno i giudici non noi”

“Contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni. Noi ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza e chiedere la fine nel 2024 di tutti i conflitti aperti”

E’ quanto ha detto Matteo Salvini su Rtl 102.5″rispondendo alle domande sul caso Navalny. Il leader della Lega ha poi aggiunto: “Noi come possiamo sapere cosa è successo a Navalny? Come posso giudicare oggi cosa è successo dall’altra parte del mondo, capisco la posizione della moglie, ma è giusto fare chiarezza. È chiaro che c’è un morto e quindi bisogna fare assolutamente chiarezza, ma la chiarezza la fanno i medici e i giudici, non la facciamo noi”.

Infine a proposito della fiaccolata al Campidoglio ha aggiunto: “Noi ieri siamo andati, tutte le fesserie in questi anni sui legami con la Russia, i finanziamenti inesistenti sulla Russia, sono state archiviate, i giudici hanno detto che non è successo nulla, sono palle. Siamo andati a manifestare pacificamente e qualche meno pacifico di sinistra urla contro di noi”.