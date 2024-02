La Cina pronta a sostenere l’Ungheria in materia di sicurezza e applicazione della legge

L’Ungheria pur essendo membro della Nato e dell’Unione europea, mantiene stretti legami economici con Mosca e riceve la maggior parte del greggio e del gas dalla Russia. Ora arriva anche l’offerta della Cina pronta a sostenere il Paese magiaro, come partner strategico di lunga data, su questioni di sicurezza pubblica, andando oltre le relazioni commerciali e di investimento

La questione è stata discussa durante un raro incontro tra un alto funzionario di Pechino e il primo ministro Viktor Orban. La scorsa settimana, come ha riferito domenica l’agenzia di stampa di stato Xinhua, il ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong, in occasione del 75° anno di relazioni diplomatiche, ha dichiarato al premier Victor Orban, che la Cina auspica di approfondire i legami con l’Ungheria in materia di applicazione della legge e sicurezza.

Durante la visita a Budapest, Wang ha anche dichiarato di sperare che tali sforzi siano “un nuovo punto di forza delle relazioni bilaterali” in aree come la lotta al terrorismo e ai crimini transnazionali. Inoltre, tali sforzi riguarderanno la sicurezza e la creazione di capacità di applicazione della legge nell’ambito dell’Iniziativa Belt and Road del presidente Xi Jinping, che mira a collegare la Cina al mondo attraverso collegamenti commerciali e infrastrutturali.

Wang ha anche incontrato il ministro dell’Interno Sandor Pinter e ha firmato documenti sulla cooperazione in materia di sicurezza e applicazione della legge, ha dichiarato Xinhua, senza fornire dettagli. Le garanzie di sicurezza della Cina arrivano mentre l’Ungheria ha cercato di affermare la propria autonomia dai paesi occidentali nell’ultimo decennio sotto la guida di Orban.