Sanremo. Arrivano i primi trattori, gli agricoltori pronti a salire ma la Rai non ne sa niente

Nella terza giornata del Festival la protesta degli agricoltori arriva a Sanremo che ieri hanno accolto l’invito di Amadeus, che ha promesso di farli salire sul palco dell’Ariston, ma La Rai precisa che la momento con c’è stato “Nessun contatto”

Sono arrivati all’alba nella frazione di Bussana i primi sette trattoristi partiti ieri sera da Melegnano. Dopo aver percorso 240 km adesso sono fermi vicino al mercato dei fiori. La Rai fa sapere di non aver avuto alcun contatto con gli agricoltori che hanno chiesto di salire sul palco dell’Ariston.

“Non abbiamo trovato l’accordo con la Rai, ma ora non possono ritirare l’invito, non farebbero una bella figura”. Lo dice a LaPresse Filippo Goglio, uno dei leader del movimento Riscatto Agricolo, partito ieri sera da Melegnano.

”Noi puntiamo a salire sul palco dell’Ariston” conferma all’Adnkronos Davide Pedrotti, uno dei leader del movimento. “Solo 5 minuti per spiegare le nostre ragioni ai cittadini italiani”.

L’invito di Amadeus

“Accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, il quale ha proposto di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell’Ariston”: lo comunicava ieri, in una nota, il coordinamento nazionale di Riscatto agricolo. La rappresentanza degli agricoltori, dice ancora il movimento, porterà con sé la bandiera italiana “con la quale chiediamo di poter salire sul palco del teatro Ariston e in diretta”. Al Festival, aggiunge Riscatto agricolo, “porteremo le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni”.