Sciacca, 26 telecamere saranno installate strategicamente in vari punti della città

Il Comune si Sciacca ha ottenuto un finanziamento di Euro 150.000, grazie ai fondi POC (Programma Operativo Complementare) “Legalità”, destinato alla videosorveglianza

L’amministrazione Comunale di Sciacca comunica che grazie a questo finanziamento sarà possibile installare 26 telecamere, che saranno dislocate strategicamente in vari punti della città. L’obiettivo è di raggiungere un significativo miglioramento della sicurezza nella città. La videosorveglianza – aggiungono dal Comune – sarà uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare attività illecite, garantendo un ambiente più sicuro e tranquillo sia per i cittadini e che per i visitatori.

L’amministrazione Comunale di Sciacca continuerà a cercare opportunità di finanziamento per implementare progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, garantendo un ambiente urbano più sicuro e accogliente.