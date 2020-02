Sciacca, Carnevale. Rampe disabili ancora ostruite da stand, Campione: “Rampe libere per sicurezza di tutti”

Intanto anche la V Commissione Consiliare presieduta dal consigliere Carmela Santangelo vuole vederci chiaro: “Ci interesseremo anche noi della problematica”

Come già segnalato ieri, persiste anche oggi uno stand – con tanto di tavoli e sgabelli per gli avventori – posto immediatamente davanti la rampa di accesso per i disabili in piazza Saverio Friscia. Ci risulta inoltre che tale varco di accesso per disabili non sia l’unico ad essere ostruito dalle tante bancarelle che affollano il Carnevale di Sciacca 2020.

Una situazione vergognosa che mette in difficoltà sia i disabili in carrozzina che le eventuali coppie con passeggino al seguito, come ricorda oggi l’ex assessore al Comune di Sciacca Daniela Campione, da sempre soggetto attivo nella difesa dei bisogni dei disabili: “Purtroppo non si tiene conto che per chi spinge una carrozzella, ma anche una carrozzina da neonato, in un evento come il Carnevale con l’esigenza di far passare i carri ed in generale in situazione di emergenza, una rampa libera diventa una fondamentale via di fuga, un sistema di sicurezza che funziona. Diversamente si allunga il percorso da fare e diventa più complicato, per questo è molto importante attenzionare questa problematica spesso troppo sottovalutata”.

Ad ogni modo, prendendo atto che malgrado l’articolo di ieri, né dal Comune ne dall’organizzatore privato sono giunte novità sulla problematica, oggi abbiamo voluto interessare la Presidente della V Commissione Consiliare Sanità, Avv. Carmela Santangelo che ha dichiarato: “Comprendendo l’importanza e la gravità della questione assicuro che la V Commissione si interesserà alla problematica il prima possibile”.