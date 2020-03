Sciacca. Ci sono altri due contagiati da coronavirus: si tratta di due saccensi e adesso sono 19 in totale

“#celafaremo Ho promesso notizie immediate. Mi è stato appena comunicato che altri due nostri concittadini sono risultati positivi al tampone per Coronavirus”

Con questo post sulla sua pagina facebook il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, ha comunicato alla città di nuovi due casi di contagio da coronavirus. Ad oggi dunque il numero totale dei contagiati a Sciacca è arrivato a 19.

La cittadina (ex) termale si conferma come la più colpita dal virus della provincia di Agrigento, con epicentro l’ospedale Giovanni Paolo II, che proprio in queste ore è sottoposto a una accurata opera si disinfezione e sanificazione.

Il nosocomio saccense è stato il punto di partenza del virus e da più parti si chiede di chiuderlo in linea momentanea per consentire una disinfezione totale ed efficace e trasferire l’attività altrove.