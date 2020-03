Sciacca. Coronavirus: positivo un medico dell’ospedale Giovanni Paolo II

Un medico dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca è risultato positivo all’infezione da Coronavirus

La notizia era nota nota dalla mattinata di oggi, ma noi di Fatti & Avvenimenti, avevamo preferito non pubblicare la notizia per non creare allarmismi prima della prova tampone, che è stata eseguita nelle scorse ore ed ha dato esito positivo. Dunque a Sciacca c’è il primo caso di infezione da Coronavirus e si tratterebbe di un medico donna del reparto radiologia.

Nel nosocomio saccense si sta eseguendo una disinfezione urgente dei luoghi frequentati dal medico, ma non ci sono notizie di altri accorgimenti specifici.