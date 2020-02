Sciacca. Processione Madonna del soccorso: inserite recita di due antiche preghiere del 1900 e cori: ecco i dettagli

C’è una novità quest’anno nella seguitissima processione della Madonna del Soccorso: inserite cori e preghiere risalenti al 1900

In occasione della processione del Simulacro della Patrona di Sciacca, in programma per Domenica 2 Febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed a seguito di una rinnovata volontà di dare maggiore lustro alla nostra festa patronale, soprattutto sotto un’ottica di carattere Culturale, abbiamo pensato di istituire un importante momento di preghiera e rievocazione storica da inserire nel Circuito processionale ed esattamente nella sosta che si compie in Piazza Belvedere dopo la faticosa salita del fercolo da Via Pietro Gerardi.

Una volta poggiato il fercolo sulla grande Piazza Belvedere, l’Arciprete Marciante, affacciatosi da un balcone prospicente la piazza, inviterà la folla ad un momento di preghiera. Dapprima una preghiera alla Madonna ed a seguire un Canto liturgico selezionato e diretto dal M° Ignazio Catanzaro dal titolo “O di Sciacca amabil Regina” ed eseguito dal coro di Voci bianche della Skenè. Conclusosi il momento di preghiera, rievocheremo qualcosa delPassato.

Nel dettaglio sarà possibile ascoltare la recita di due antiche preghiere (risalenti al 1900) che saranno recitate da due giovanissimi e bravissimi Attori, Gabriele Fazio e Giuseppe Friscia che si affacceranno da un balcone di Piazza Belvedere. Per il FUTURO aggiungeremo anche la famosa “Calata degli Angeli” con il supporto di gru e carrucole. Lo faremo in futuro, con la giusta collaborazione di tutti.