Sciacca. Santangelo, Caracappa e Deliberto: “ riaprire subito uffici postali dei quartieri di San Michele e Marina

I consiglieri del Comuna di Sciacca Carmela Santangelo, Silvio Caracappa e Cinzia Deliberto, presentano un’interrogazione al Sindaco Francesca Valenti, nella quale chiedono la riapertura degli uffici postali dei quartieri di San Michele e della Marina

“Nelle settimane scorse – scrivono i tre consiglieri – era stata segnalata la grave situazione venutasi a creare nel quartiere di San Michele e della Marina per la inopportuna chiusura dei due uffici postali.

Queste agenzie, prima della loro chiusura dovuta al lockdown, rendevano un servizio utile ed indispensabile non solo per la normale utenza ma soprattutto per i numerosi anziani pensionati che risiedono attualmente nelle due zone e che ora sono costretti a rivolgersi a parenti o recarsi nella sede centrale sita in via Alcide de Gasperi dando luogo a notevoli assembramenti e disagi.



Con la presente chiediamo quali interventi e provvedimenti siano stati messi in atto per risolvere il problema stante il fatto che nei paesi limitrofi agenzie che erano state momentaneamente chiuse sono state riaperte. chiediamo, altresì, come intende procedere se la Direzione Regionale e Centrale delle poste Italiane dovesse essere restia ad accogliere la richiesta di riapertura delle filiali in parola consapevoli dell’importanza che riveste la presente richiesta la invitiamo a dispiegare tutte le sue forze e capacità nella qualità di primo cittadino e rappresentate della comunità di Sciacca al fine di risolvere definitivamente il problema.

Nell’attesa di una sua manifestazione di volontà di risolvere il problema Le assicuriamo tutta la nostra collaborazione ed il nostro impegno nell’interesse esclusivo dell’intera comunità”.