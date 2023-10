Sciacca. Si tratta di suicidio e non incidente: la Giovane donna trovata morta in via Lido si sarebbe lanciata dal sesto piano

Gli agenti del commissariato di Sciacca hanno risolto il caso: la ventunenne trovata morta in via Lido non è rimasta vittima di un incidente stradale ma si è tolta la vita, lanciandosi dal sesto piano

Gli inquirenti sono arrivati a questa conclusione dopo avere ascoltato i familiari della ragazza, oltre ad alcuni residenti e commercianti della zona. La ragazza 21enne e non 24enne come trapelato in un primo momento, non è stata investita da un pirata della strada, ma per motivi ignoti si è lanciata dal sesto piano del palazzo in cui abitava.