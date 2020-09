Sciacca. Tre nuovi casi di coronavirus e chiuso un locale fino al 25: i positivi salgono a 15

A Sciacca si registrano 3 nuovi casi di contagio da Covid e un locale è stato chiuso temporaneamente. Complessivamente i positivi sono 15



I nuovi casi risultati positivi al Covid-19 a Sciacca, sono di tre trentenni del luogo, mentre nella giornata di ieri un altro saccense contagiato dal virus, è stato trasferito a Caltanissetta e ricoverato nell’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia”. La notizia è stata diffusa dal direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale Nissena, attraverso il bollettino quotidiano.

Sciacca a questo punto dovrebbe essere la città con il maggiore numero di contagi della provincia. Nella città termale inoltre un locale, il “Pier41 Lounge bar” sito in via incisa, è stato chiuso temporaneamente in via precauzionale e la notizia diramata dagli stessi gestori: “A seguito di contatto da parte del Asp, comunichiamo alla nostra clientela che a scopo precauzionale, fino al 25 settembre, dobbiamo stare in isolamento, in quanto abbiamo avuto contatto con una persona positiva al Covid 19. Dopo tale periodo saremo sottoposti a tampone e si procederà alla sanificazione del locale”.