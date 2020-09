Scicli (RG). Perde il controllo dell’auto e si ribalta: muore donna di 53 anni. Inutili i soccorsi

Un incidente mortale si è verificato nelle tarda serata di ieri: una donna di 53 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltata con la sua auto



È accaduto nella tarda serata di ieri intorno alle 22,46 sulla Provinciale 64 Donnalucata Cava d’Aliga, nei pressi di Contrada Arizza, in territorio di Scicli. Secondo una prima ricostruzione di tratterebbe di in incidente autonomo. La vittima è Velikanova Natalia Vassilievna, di 53 anni, nata a Kotovo, in Russia, ma che viveva a Cava d’Aliga.

La donna che proveniva da Donnalucata, viaggiava su una Fiat Grande Punto, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e in prossimità di una curva ha tirato dritto finendo nel parcheggio di un noto locale, prima abbattendo il muro di cinta che ha fatto da trampolino all’auto che si è ribaltata. Nonostante il violento impatto, sembra che la 53enne sia riuscita ad uscire dall’abitacolo, ma poco dopo sarebbe deceduta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Modica e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, oltre ai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modica che si sono occupati dei rilievi.