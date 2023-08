Scicli (RG) Perde il controllo dello scooter e finisce contro un’auto: muore un 74enne molto noto in città

La vittima era molto conosciuta in città in quanto titolare della nota agenzia di viaggi di Largo Gramsci. Lascia moglie e due figli, Emiliano e Alberto

È accaduto intorno alle 17,30, di ieri 31 luglio, in Corso Umberto I, a Scicli, in provincia di Ragusa. La vittima è Antonio Inzirillo di 74 anni, titolare per anni dell’omonima agenzia di viaggi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e finendo contro un’auto, una Ford Kuga. Nell’impatto il 74enne è caduto a terra ed ha perso i sensi.

Sul posto sono arrivati gli uomini 118, ma tutti i tentativi di rianimare l’uomo si sono rivelati inutili. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, tra le ipotesi potrebbe esserci un malore improvviso alla guida. Saranno la Polizia Municipale e i Carabinieri ad indagare.

A Scicli amici e parenti ricordano Antonio come un uomo “simpaticissimo”, “sempre sorridente”, “una persona perbene”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi anche quello del Pd sezione di Scicli: “Il Partito Democratico di Scicli – si legge in un post su Facebook – si stringe attorno alla famiglia Inzirillo, e in particolare al vicesegretario Emiliano, per l’improvvisa perdita del padre Antonio”.