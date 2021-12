Scuola. Obbligo di mascherine FFp2 SOLO “se in classe c’è una persona esentata” e sarà pagata dallo Stato

C’è stata un po di confusione sull’interpretazione della nuova norma che prevede l’obbligo di indossare mascherine FFp2 in classe: per studenti e personale l’obbligo scatta solo “se c’è una persona esentata” e le mascherine saranno fornite dalla scuola

Questo è quanto prevede il decreto legge pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale in relazione alla “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”. La proroga o meglio correzione è stata emanata per evitare di attivare la dad dopo le vacanze di Natale e continuare le lezioni in presenza. Il ritorno in classe il prossimo 10 gennaio infatti, preoccupa il governo che ha quindi introdotto alcune novità: l’obbligo delle mascherine FFp2 in classe per studenti e personale, ma solo “se c’è una persona esentata”, inoltre la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine Ffp2 o Ffp3.



La fornitura dunque è prevista solo ed esclusivamente se “sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” ed è esclusa, come già previsto, per gli studenti con meno di 6 anni e per le persone che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Quindi Ffp2 per studenti e personale se in classe c’è una persona esentata dalla mascherina. I dispositivi saranno forniti dal generale Figliuolo nelle scuole che ne hanno bisogno.

Rimane invariato fino al 31 gennaio l’obbligo in tutta l’Italia di indossare il dispositivo di protezione anche in zona bianca. Mentre, fino al 31 marzo – fino cioè a quando vige lo stato di emergenza – sarà necessario indossare una mascherina di tipo Ffp2 per entrare in teatri, cinema, palazzetti o stadi dove sarà vietato consumare cibi e bevande. Infine la mascherina più protettiva servirà per viaggiare sui mezzi di trasporto, anche locale.