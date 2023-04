Si schiantano con la moto contro un palo: morti sul colpo giovane coppia di fidanzati di 31 e 24 anni

Due giovani fidanzati sono morti sul colpo dopo essersi schiantati con una potente moto contro un palo telefonico: inutili i soccorsi

È accaduto intorno alle 17.16 di ieri sabato 29 aprile, in via XVIII Giugno, poco distante dall’incrocio con via San Martino, a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Le vittime sono Antonio Cerruti di 31 anni e la fidanzato Nicole Bellusci di 24. La giovane coppia era in sella ad una potente Ducati Hypermotard, quando, in una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada, per poi schiantarsi contro un palo del telefono. L’impatto è stato molto violento e i due giovani, che sono stati disarcionati dalla sella e sbalzati per alcune decine di metri in avanti, sono morti entrambi sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 con ambulanza, automedica, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ei due fidanzati. Le salme sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di Montebelluna.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Montebelluna, che dovranno chiarire le cause dello schianto. Si ipotizza una disattenzione o un malore del 31enne alla guida, ma un ruolo potrebbe averlo avuto anche l’alta velocità. Sull’asfalto non sono state ritrovate tracce di frenata.