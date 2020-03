Sicilia. Alimentari chiusi la domenica: è scontro Musumeci – Conte: la regione non ha competenza in materia

Sulla chiusura dei negozi di generi alimentari si profila uno scontro istituzionale tra il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che conferma lo stop domenicale e il premier Giuseppe Conte che ha ribadito che devono restare aperti

Dunque in Sicilia la domenica tutti i negozi rimarranno chiusi, anche ipermercati e supermercati. Questa la linea intransigente del governatore Musumeci, che ha confermato il provvedimento emesso due giorni addietro, per fronteggiare i contagi da Coronavirus, che vieta anche l’attività motoria all’aperto (a Palermo una persona che faceva jogguing è stata multata) e impone una sola uscita al giorno per fare la spesa.

La linea dell’intransigenza, però si scontra con quella di Palazzo Chigi, proprio ieri mattina infatti, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha precisato che i negozi di generi alimentari resteranno aperti nei weekend.

Le motivazioni del governo vanno in senso opposto a quelle di Musumeci, secondo Conte infatti, la chiusura domenicale, comporterebbe una maggiore concentrazione di persone nei piazzali, in attesa di entrare nei negozi, che essendo in tanti, starebbero per lungo tempo a stretto contatto, al contrario, aperture con più tempo, diluirebbero le file. Chi dei due ha ragione?

Ma il problema alla fine non è chi ha ragione, ma chi ha il potere decisionale. La Regione Sicilia non ha competenza sulla materia commerciale che è di competenza dello Stato, il quale può decidere le aperture e le chiusura, mentre la Regione può stabilire solo gli orari. Una sentenza della Consulta del 2012 proprio a seguito di un ricorso della Regione siciliana con l’allora presidente Rosario Crocetta, confermò la competenza dello Stato in materia di commercio.

Non ci resta quindi che attendere l’evoluzione, intanto domani, secondo l’ordinanza regionale gli alimentari saranno chiusi.