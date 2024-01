Sicilia. BIT Milanofiera: lunedì 5 febbraio conferenza stampa di presentazione del presidente Schifani  e l’ass. al turismo Amata

Si terrà lunedì 5 febbraio alle 12 nello stand della Regione (Pad 03 – Stand A15) alla presenza del presidente Renato Schifani e dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, la Conferenza stampa della Sicilia alla BIT Milanofiera

La Sicilia con un’offerta sempre più ricca ed eterogena, mette in luce e valorizza tutto il suo patrimonio per allungare la stagionalità turistica e diventare meta ambita e visitata 12 mesi l’anno.

La Bit del 4-6 febbraio – Allianz Mico è il palcoscenico ideale per presentare l’offerta e promuovere il “brand Sicilia” in Italia e all’Estero.Il successo di arrivi registrato lo scorso anno proietta l’Isola da protagonista del panorama turistico italiano.

Nell’area Leisure di BIT trovano ampio spazio Regioni ed enti locali italiani, presenti da nord a sud, con un’offerta variegata, per un viaggio virtuale attraverso la Penisola.Tra le destinazioni spicca la Sicilia, che in questi anni ha saputo promuovere i propri territori all’estero e in Italia intercettando nuovi flussi incoming – sottolinea Elvira Amata, Assessore regionale al Turismo. I dati dell’anno trascorso – aggiunge – forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti.

Il dato cumulato del 2023 rileva circa 15 milioni di presenze complessive con un incremento rispetto al 2022, ed è ancora più macroscopico se si guarda alla componente straniera – ha aggiuto l’assessore Amata.

In questa direzione – spiega la titotale dell’assessorato al turismo – ci stiamo muovendo soprattutto per rafforzare e ad implementare la destagionalizzazione dei flussi e la diversificazione dell’offerta, dal turismo delle radici, a quello sostenibile, al cineturismo, a quello esperienziale, lento, naturalistico, sportivo, perchè la Sicilia esprime nel suo complesso una connotazione peculiare ed eterogenea caratterizzata da una vastissima offerta culturale, enogastronomica, artistica.

Va ricordato che la Sicilia dispone di ben sette siti riconosciuti come patrimonio Unesco:la Valle dei Templi, il Barocco della Val di Noto, l’Itinerario Arabo-Normanno di Palermo Monreale e Cefalù, e le Isole Eolie. Il nostro territorio – evidenzia l’assessore Amata – si colloca ai primissimi posti della graduatoria dei siti Unesco delle regioni italiane,assieme all’inestimabile patrimonio culturale rappresentato dalla rete dei Teatri e delle Fondazioni lirico-sinfoniche “fiore all’occhiello della nostra regione”.Il nostro obiettivo primario legato alla presenza in BIT – conclude – è connesso all’esigenza di dare significativo impulso al ‘brand Sicilia’ attraverso la promozione del territorio e del patrimonio architettonico, paesaggistico, culturale e monumentale che la nostra regione esprime.”

Al termine della conferenza seguirà la degustazione realizzata in collaborazione con Wine Sicily.