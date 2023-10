Slovacchia contro abolizione diritto di veto nell’Ue, Premier Fico: “Bloccheremo armi Ucraina e patto migranti”

“Se ci tolgono il potere di veto, l’Ue sarà gestita solo da Germania e Francia. Noi resteremo muti e attueremo decisioni con cui non siamo assolutamente d’accordo. Senza il diritto di veto, l’appartenenza all’Ue perde il proprio significato”

Lo ha dette Robert Fico in un video pubblicato su Facebook. Il vincitore delle recenti elezioni parlamentari in Slovacchia incaricato di formare un governo, si è scagliato contro l’abolizione del diritto di veto nel Parlamento Europeo, minacciando di bloccare le forniture di armi in Ucraina e di bocciare il patto sui migranti. “Se divento premier, mi unirò a tutti i premier con la stessa opinione e faremo di tutto per garantire che una simile follia non si verifichi mai sul territorio dell’Ue”, ha promesso Fico.

Circa il riarmo dell’Ucraina, il leader post-comunista ha confermato la sua intenzione di opporsi alle forniture sostenendo che, “con queste armi, avviene come per le sanzioni contro la Federazione russa. Nonostante le massicce sanzioni, l’economia russa sta crescendo e quella dell’Ue sta calando”.

Fico ha anche annunciato che il nuovo governo slovacco dovrà porre il veto alle nuove regole sull’immigrazione proposte dall’Ue. “La Slovacchia è un paese sovrano e decideremo noi stessi chi accogliere sul nostro territorio e chi no”.

La minaccia non è applicabile contro il Patto per la migrazione e l’asilo che può essere varato a maggioranza qualificata, ma la Slovacchia, come Ungheria e Polonia, sono pronte a ‘ricattare’ l’Ue sul bilancio, il cui varo invece che richiede l’unanimità.