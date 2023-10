Pozzallo. Trovato morto Fabio Vita, vittima di un incidente; da ieri sera non si avevano più notizie

Sono finite tragicamente le ricerche di Fabio Vita: il giovane è stato trovato morto, pare vittima di un incidente stradale

Di Fabio Vita, 35enne di Solarino, da ieri sera alle 21.45 non si avevano più notizie e i parenti avevano lanciato l’allarme sui social. Il giovane era partito in sella alla su moto una Yamaha FZ6 da Pozzallo per raggiungere Solarino ma non è mai arrivato s destinazione.

La svolta intorno alle 17 di oggi pomeriggio a Pozzallo quando i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno comunicato il ritrovamento ed hanno chiuso l’accesso all’autostrada per le auto che volevano recarsi in direzione Siracusa. Da quanto la momento trapelato, il corpo senza vita del giovane era accanto alla sua moto, pertanto la prima ipotesi è che Fabio sia stato vittima di un incidente autonomo. Per stabilire cosa sia accaduto i militari dell’Arma hanno avviato le indagini, non escludendo quindi uno scontro con un pirata della strada.