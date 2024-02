Sofia muore a soli 26 anni colta da malore improvviso: i colleghi medici non sono riusciti a salvarla

Un malore improvviso ha stroncato a soli 26 anni la vita di una giovanissima dottoressa, nonostante i colleghi dell’ospedale abbiano tentato di tutto per strapparla alla morte

La dottoressa Sofia Filippini di appena 26 anni, domenica scorsa è stata colta da un malore improvviso mentre nella sua casa di Rezzato, in provincia di Brescia, dove viveva con la famiglia. La prima a soccorrerla è stata la madre, anche lei dottoressa, che ha chiesto l’intervento del 118, che ha trasportato la 26enne all’Ospedale Civile. Al suo arrivo i colleghi medici hanno provato tutto il possibile per cercare di salvare la ragazza, ma dopo i tanti tentativi hanno dovuto arrendersi, dichiarando la morte cerebrale.

Laureata in medicina, Sofia Filippini lavorava in una residenza per anziani della città. Sotto shock la comunità di Rezzato, dove la ragazza era nata e cresciuta: si è stretta intorno ai familiari, molto noti in paese, dove il padre dirige uno studio dentistico. In tantissimi nelle scorse ore hanno rivolto preghiere e parole di conforto ai genitori. “Bella come il sole, sognatrice e determinata. Con un sorriso aprivi ogni dialogo e i tuoi grandi occhi illuminavano. Piccola grande donna: sei fuggita in pochi attimi. Via da noi. E hai portato con te tutti i tuoi progetti, le tue meraviglie, i tuoi sogni. Ma il tuo sguardo su di noi non se ne andrà”, si legge tra centinaia di messaggi di cordoglio.

L’ultimo grande regalo di Sofia: la famiglia, come da sua volontà, ha acconsentito alla donazione degli organi. I funerali saranno celebrato alle 14.30 di oggi, venerdì 9 febbraio al Santuario della Madonna di Valverde a Rezzato.