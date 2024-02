Economist: “il siluramento di Zaluzhny può penalizzare Zelensky e non utile alla guerra che l’Ucraina non può vincere”

Zelensky ha voluto silurare il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhny, ma l’operazione rischia di penalizzarlo e avere ripercussioni negative sul conflitto contro la Russia

Lo scrive il settimanale britannico Economist, secondo cui il generale ha avuto un “ruolo cruciale e contro ogni previsione” nel respingere le forze di Mosca nei primi giorni dell’invasione e ha quindi acquisito una grande popolarità tra le sue truppe e i civili ucraini. Ma, soprattutto, la decisione di sostituire il vertice dell’esercito segna l’inizio di una nuova fase della guerra, in cui la scelta del leader ucraino “può rivelarsi errata”, sottolinea la testata. “La domanda più importante è se Zelensky potrà trarre profitto dal siluramento del generale Zaluzhny per riorientare la sua visione della guerra”, prosegue il settimanale, che avanza qualche dubbio sulla scelta del sostituto, il generale Oleksandr Syrsky, in quanto ha la reputazione del comandante pronto a sostenere alti costi in termini di uomini e mezzi pur di affrontare il nemico.

L’Economist osserva che, nonostante i propositi di Zelensky, “a meno che non cambi qualcosa di completamente inaspettato, una guerra definita dal territorio è una guerra che l’Ucraina non può vincere”. Diventa quindi cruciale un rapporto di piena collaborazione tra vertici politici e militari con obiettivi precisi e condivisi, oltre a una maggiore capacità di produrre armi a livello nazionale tramite e una minore dipendenza dagli aiuti dall’estero.